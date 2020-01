Don Tonghini a Ratzinger: «Sul celibato stattene zitto»

SCANDOLARA RAVARA (14 gennaio 2020) - Non sei più Vicario di Cristo in terra, il Papa è uno ed è Francesco. Tu, carissimo Benedetto XVI, stattene zitto, muto, come promesso, stai in silenzio orante... è stata tua scelta!!!». Durissima la presa di posizione di don Paolo Tonghini contro le affermazioni del Papa emerito Ratzinger che, nel presentare il suo libro «Nel profondo del nostro cuore» — in uscita domani in Francia e in Italia a fine mese), ha esplicitamente e fortemente sostenuto la necessità del celibato dei sacerdoti proprio nel momento in cui papa Francesco sta valutando che strada intraprendere sulla questione emersa prepotentemente dal recente Sinodo sull’Amazzonia.

Il collaboratore dell’unità pastorale di Ca de’ Soresini, Castel Ponzone, Cingia de’ Botti, Motta Baluffi, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Monasterolo e Vidiceto ha manifestato il suo pensiero tramite un post su Facebook che ha subito ottenuto una eco vastissima: «Aveva promesso di non intervenire, forse è stato manipolato o è colpa dell’età avanzata».

