Pugno in faccia, caduta e frattura: denunciato per lesioni l'aggressore

ACQUANEGRA SUL CHIESE (13 gennaio 2020) - Nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato per lesioni un ragazzo, classe 2001 nato a Desenzano e residente a Castel Goffredo, per fatti avvenuti presso il locale “Madera Club” di Castel Goffredo lo scorso settembre. Il giovane, infatti, a seguito di una lite scaturita dentro il locale aveva colpito con un pugno un 19enne del luogo, facendolo cadere rovinosamente a terra, procurandogli una frattura per la quale è stato ricoverato presso l’ospedale di Casalmaggiore con 30 giorni di prognosi. In seguito alla denuncia presentata dalla vittima, i Carabinieri hanno dato via all’attività d’indagine per risalire all’aggressore, in quanto i due non si conoscevano; tramite le testimonianze di avventori e lavoratori del locale i militari sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del ragazzo e l’hanno quindi deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per lesioni.

