Scontro tra due auto: una 21enne al pronto soccorso

CASALMAGGIORE (12 gennaio 2020) - Una 21enne è finita al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po, ieri sera, in seguito all’incidente avvenuto alle 19.35 all’incrocio tra via Cairoli e via Vaghi. Protagoniste una Alfa Romeo Giulietta che viaggiava verso l’ospedale vecchio e una Volkswagen Tigian che si è immessa in via Cairoli da via Vaghi. La ragazza si trovava sull’Alfa. Coinvolti nel sinistro anche il 21enne alla guida della Giulietta e il 62enne al volante della Tiguan, illesi. Sul posto i carabinieri e Padana Soccorso.

