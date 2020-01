SAN GIOVANNI IN CROCE (12 gennaio 2020) Rissa in pieno centro, ieri sera poco prima di mezzanotte, a San Giovanni in Croce, in via Grasselli Barni, all’altezza di piazza Dante Alighieri. Coinvolti nel movimentato episodio cinque ragazzi: un 18enne, due 20enni, un 21enne e un 27enne. Sul posto tre auto dei carabinieri e due autoambulanze della Padana Soccorso. I contusi - alcuni perdevano sangue - sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale OglioPo con codice verde. Nulla di grave dal punto di vista delle conseguenze fisiche.

