«Autostrada vitale per il nostro territorio»

CALVATONE (12 gennaio 2020) - «Sotto il profilo delle infrastrutture il nostro territorio è dimenticato, ma è arrivato il momento di cambiare le cose. Adesso vogliamo essere ascoltati». Valeria Patelli, sindaco di Calvatone, lancia un appello fermo, parlando anche in rappresentanza di Tornata, Comune con cui è in Unione: «Mi pare che tra tutti noi, parlo di Calvatone, Tornata, Bozzolo e Piadena Drizzona, ci sia unità di intenti sulla estrema necessità di un collegamento veloce tra Cremona e Mantova. Se ne parla da vent’anni, ma nulla si è ancora mosso concretamente. Personalmente sono sempre stata favorevole alla realizzazione dell’autostrada Cremona-Mantova che adesso è diventata una esigenza assoluta per dare risposte ai cittadini e agli imprenditori che qui si sono insediati sulla base delle promesse di potenziamento infrastrutturale emerse negli anni scorsi e a quelli che vorrebbero insediarsi. Perché ce ne sono, ma vorrebbero delle garanzie».

Patelli ricorda che Calvatone è stato individuato a suo tempo come punto nevralgico, all’incrocio tra la Tirreno-Brennero e la Cremona-Mantova.

