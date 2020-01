Gronda nord: "«Un disastro l’ingresso al Fenilrosso»

VIADANA (12 gennaio 2020) - «L’ingresso alla gronda nord al Fenilrosso è un disastro: la strada è dissestata, piena di buche e manca la segnaletica orizzontale, la sicurezza non è garantita»: l’allarme arriva da un automobilista viadanese che ogni giorno, per motivi di lavoro, percorre l’arteria in direzione Casalmaggiore. Sotto accusa i due tratti di via Delle Querce, quello a doppio senso che collega con la grande rotatoria della gronda e l’altro a senso unico che viene percorso da chi esce dall’arteria. Siamo andati a verificare la segnalazione dell’automobilista e in effetti il manto stradale è rovinato in più punti e nella zona accanto alla banchina addirittura sfondato, probabilmente a causa del passaggio di mezzi pesanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO