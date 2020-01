Gioiello gonzaghesco, boom di turisti nel periodo natalizio

SABBIONETA (11 gennaio 2020) - Quasi 2.700 ingressi ai monumenti comunali sabbionetani nel periodo natalizio. Dal 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, al 6 gennaio gli ingressi ai monumenti sono raddoppiati nell’inverno 2019-2020. Nel 2018-19 erano stati 1.300 e nel 2017-18, nello stesso periodo 1.500. «Che i numeri sarebbero stati positivi era evidente passeggiando per la città in quei giorni. I turisti erano ovunque e in qualsiasi momento della giornata. Abbiamo percepito anche la soddisfazione delle attività commerciali per il grande afflusso di visitatori».

A pesare è stata sicuramente la rassegna mantovana su Giulio Romano «ma anche le iniziative che abbiamo messo in campo a Sabbioneta hanno avuto la loro rilevanza». Il riferimento del sindaco Marco Pasquali è alla novità introdotta dell’illuminazione dei monumenti e al calendario di eventi unico per tutte le iniziative organizzate.

