Finisce nel canale con l'auto: denunciato per guida in stato di ebbrezza

SABBIONETA (9 gennaio 2020) - I Carabinieri della Stazione di Sabbioneta ieri hanno denunciato un quarantenne, nato a Mantova e residente a Rivarolo del Re, per guida in stato di ebbrezza. Infatti nelle settimane scorse i militari erano intervenuti in via Cantoni a Sabbioneta perché un'auto era finita nel canale, ribaltandosi; solo l’arrivo dei Vigili del Fuoco aveva permesso di estrarre il guidatore ferito dall’abitacolo e trasportarlo all’Ospedale di Cremona. Gli accertamenti medici eseguiti in seguito presso l’ospedale hanno permesso di appurare che l’uomo aveva un tasso alcolemico di oltre 3 volte superiore a quello massimo consentito; i Carabinieri hanno quindi deferito l’automobilista all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza.

