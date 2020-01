I vigili del fuoco chiamano, i giovani rispondono: ci siamo

PIADENA DRIZZONA (9 gennaio 2020) - Dopo le attività promozionali come la giornata con la caserma aperta in occasione della festa di Santa Barbara e alcune visite ad istituti scolastici, il gruppo di aspiranti vigili del fuoco volontari del distaccamento di Piadena Drizzona, conta ora quasi 20 ragazzi e una ragazza. E con il 2020 riparte l’arruolamento, rivolto a uomini e donne dai 18 ai 45 anni residenti nella provincia di Cremona o in una confinante. «Finalmente - commenta il capo distaccamento Piergiorgio Edalini - hanno iniziato ad avvicinarsi a noi dei ragazzi della zona: uno di Piadena, uno di Calvatone, due di San Giovanni in Croce, uno di Bozzolo. Recentemente, in seguito ad una visita all’Istituto Bonsignore di Remedello, anche una ragazza di Gambara si è iscritta per iniziare l’iter di arruolamento».

