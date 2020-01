Coro e orchestra: applausi in San Francesco

CASALMAGGIORE (7 gennaio 2020) - I posti a sedere della chiesa di San Francesco non sono stati sufficienti per tutte le persone giunte ad ascoltare il Concerto dell’Epifania del Coro Estudiantina accompagnato dalla Orchestra Filarmonica di Mantova, diretti in modo magistrale dal maestro Donato Morselli. In apertura ha preso la parola il presidente dell’Estudiantina, Cesare Visioli, che ha ringraziato «coloro che con la loro generosità hanno consentito la realizzazione di questo concerto: don Claudio Rubagotti e le parrocchie di Santo Stefano e San Leonardo, l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Casalmaggiore e gli sponsor». Visioli ha lanciato anche un appello-invito a tutti i musicisti casalaschi affinché pensino ad un concerto per la raccolta di fondi destinati alla messa in sicurezza della chiesa di San Francesco, che necessita di importanti interventi di sistemazione alla copertura e alla facciata.

