Cartello da togliere: «Il ponte è aperto da settimane»

CALVATONE (7 gennaio 2020) - È dal 22 dicembre scorso che è lì e non è stato ancora tolto. Parliamo del cartello che, in fregio alla provinciale 10, indica che il ponte sul fiume Oglio tra Calvatone e Acquanegra è chiuso. In realtà il ponte, dopo la chiusura disposta dalla Provincia di Mantova, era stato chiuso nel tardo pomeriggio del 22 a causa dell’innalzamento del livello del fiume e poi riaperto alla circolazione alla vigilia di Natale. Un altro cartello simile era stato collocato e poi tolto al momento giusto, mentre quello che appare in fotografia fino a ieri era ancora al suo posto. Andrebbe rimosso al più presto perché al momento non rappresenta la realtà delle cose e induce molte persone, non della zona, a effettuare percorsi alternativi molto più lunghi.

