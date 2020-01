Lagazzi, torna la palafitta

PIADENA DRIZZONA (5 gennaio 2020) - Sta prendendo sempre più corpo l’idea, portata avanti in particolare dal vicesindaco Gianfranco Cavenaghi, di valorizzare l’area naturalistica dei Lagazzi mediante la realizzazione in loco di un sito palafitticolo, a scopo didattico-turistico. L’amministrazione comunale ha infatti commissionato all’architetto Davide Cerati di Lodi l’incarico di redigere il progetto definitivo, per poter accedere ai contributi previsti dal bando del Gal Oglio Po «Al servizio dell’identità locale — Azione 17 Paesaggio rurale». Il progetto, come si può leggere nello studio di fattibilità ambientale redatto dall’architetto Floriana Petacco, «si pone, innanzi tutto, come importante completamento del percorso didattico del Museo Archeologico Platina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO