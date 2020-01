Passaggio da Auchan a Conad, "Indagine dell'Antitrust"

VIADANA (4 gennaio 2020) - Il passaggio dei supermercati dal gruppo francese Auchan all’italianissimo consorzio di dettaglianti Conad è finito nel mirino dell’Antitrust, l’Autorità che veglia sul rispetto delle leggi sulla concorrenza. In particolare, fra i casi esaminati più da vicino c’è quello di Viadana dove già esiste un punto vendita a marchio Conad in vicolo Ciardello 35 cui si aggiungerà dal 5 febbraio l’Ipersimply di Cogozzo, attualmente sotto l’egida dei transalpini. La notizia è stata confermata dalla Filcams Cgil Mantova. «L’Antitrust sta valutando — spiega il segretario organizzativo David Gabbrielli — se l’acquisizione del supermercato di Cogozzo in un territorio dove Conad è già presente superi i limiti della legge per cui per cui occorre verificare se non si configuri un eventuale regime di monopolio». Terminata la fase istruttoria, l’Authority prenderà la decisione nelle prossime settimane.

