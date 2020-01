Fondo ghiacciato, abbattuto il semaforo della ferrovia

SAN GIOVANNI IN CROCE (4 gennaio 2020) - È stato con ogni probabilità il fondo ghiacciato a causare l’incidente di ieri mattina a San Giovanni in Croce. Un piccolo autocarro ha travolto e distrutto un semaforo della linea ferroviaria Parma-Brescia, posto in prossimità del passaggio a livello di via Graselli Barni. L’episodio è avvenuto attorno alle 9.30, con la colonnina del termometro che segnava pochi gradi sopra lo zero. Fortunatamente sul marciapiede non passava nessuno; né i detriti né la vettura senza controllo hanno provocato feriti. Anche il conducente è rimasto illeso.

