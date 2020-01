La Cuccia e il Nido, "Serve cibo per gatti"

CALVATONE (2 gennaio 2020) - Il gattile La Cuccia e il Nido onlus ha lanciato un appello perché ha bisogno di cibo per gatti. «Al momento ospitiamo prevalentemente gatti adulti e qualche cucciolo. Il gattile è colmo di mici che pazientemente attendono la loro adozione. Il cibo per loro scarseggia e abbiamo urgentemente bisogno del vostro aiuto». L’associazione, sulla sua pagina Facebook, pubblica anche il link della sua lista dei desideri su Amazon «per coloro che vivono distanti e non hanno occasione di passare a trovarci. Solo con il vostro aiuto possiamo salvare altri gatti».

