Truffa e sostituzione di persona, denunciato un 57 enne

ACQUANEGRA SUL CHIESE (2 gennaio 2020) - I carabinieri hanno denunciato un 57 enne nato in provincia di Reggio Emilia e residente a Sesto San Giovanni (Milano), per truffa e sostituzione di persona. Fingendosi interessato all’acquisto di una vettura messa in vendita su un sito web da un residente di Asola, il truffatore si era fatto inviare la copia dei documenti di identità e della vettura. Poi, servendosi dei documenti e fingendosi lui stesso venditore, aveva truffato un sessantenne di Potenza, facendosi consegnare una caparra di 1.000 euro al fine di concludere l’acquisto. I militari della Stazione di Acquanegra sul Chiese, grazie anche alle verifiche sulle modalità di pagamento e sui numeri di telefono utilizzati, sono risaliti in breve tempo all’identità del malvivente e l’hanno così deferito all’autorità Giudiziaria di Mantova.

