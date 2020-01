Piano assunzioni in Comune

CASALMAGGIORE (2 gennaio 2020) - Nel 2014 i dipendenti comunali erano 110. Oggi sono 94, di cui 90 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato. In cinque anni, dunque, sono diminuiti di 16 unità e per garantire la migliore funzionalità della macchina comunale nel 2020 dovranno essere effettuate nuove assunzioni, come ha spiegato il sindaco Filippo Bongiovanni durante l’ultimo consiglio comunale del 2019, ricordando che “ci sono stati alcuni pensionamenti e alcune dimissioni inaspettate”. Reclutare nuovi dipendenti, però, nonostante la fame di lavoro che c’è, non sarà un percorso semplice a causa della macchinosità degli adempimenti previsti dalla normativa. “Per l’ufficio personale sarà un lavoro impegnativo”, ha commentato Bongiovanni durante la seduta.

