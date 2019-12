Auto aiuto, fondi dai volontari alle associazioni del paese

MARTIGNANA DI PO (31 dicembre 2019) - Volontari che aiutano altri volontari. Un fine 2019 a tutta solidarietà a Martignana di Po, con la distribuzione di aiuti economici, e non solo, a realtà associative locali raccolte sempre da volontari. L’occasione è stata data dalla festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, celebrata domenica pomeriggio, circostanza durante la quale è stata anche inaugurata la mostra «La Sacra Famiglia nella tradizione delle nostre case» promossa dalle associazioni locali Circolo Acli Enrico Anelli, Circolo NOI Don Giuseppe Mori e Le Aquile Oglio Po.

Poco dopo i Vespri delle 16, è stato il presidente delle Aquile, Maurizio Sbernardori, a prendere la parola. «Come presidente delle Aquile Oglio Po ho avuto l’idea di ripristinare una serie di eventi per le festività natalizie e ho collaborato con Ernestino Rosa, presidente Acli, Marisa Rosa per NOI e Maria Teresa Tenca per il gruppo TrashBusters La Bassa. Nell’occasione abbiamo deciso di donare una teca per un defibrillatore che verrà montato in oratorio da Egidio Bellini».

Inoltre gli eventi, tra cui la cena di Santa Lucia, «hanno dato un risultato economico da devolvere ad attività sociali».

In particolare, un contributo è andato a Egidio Lodi della Caritas di Martignana a favore delle famiglie bisognose con bambini; un altro a Greta Visioli dell’associazione Stelle sulla Terra di Casalmaggiore, realtà che sostiene le famiglie con figli affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo, per continuare le attività del progetto «Get Together» previste alla cooperativa Santa Federici; un ulteriore contributo è stato consegnato a don Gino Assensi per sostenere le attività del grest durante l’estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO