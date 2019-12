La senatrice Segre sabbionetana onoraria

SABBIONETA (29 dicembre 2019) - Maggioranza e minoranza unite per la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. L’approvazione del documento, presentato da tutte le minoranze consiliari sia di centrodestra sia di centrosinistra, è avvenuta durante la seduta del consiglio comunale di Sabbioneta di venerdì sera: «È una di noi. Per la nostra comunità la cultura israelita ha una fondamentale importanza».

Nella premessa della mozione si ricorda «il valore della memoria, come leva fondamentale per mantenere vivo il ricordo del passato e per ribadire l’avversione contro ogni potere totalitario». Viene anche sottolineato come «il mantovano e Sabbioneta hanno visto la presenza operosa di numerose comunità ebraiche. Anche queste furono oggetto di persecuzione del regime con le leggi razziali del 1938, che si intensificarono dopo l’8 settembre 1943 con l’arrivo delle truppe di occupazione tedesche. Il 4 aprile 1944 da Mantova furono deportati ad Auschwitz 44 ebrei, mentre in totale furono 104 gli ebrei mantovani deportati, di cui tre di Rivarolo Mantovano». Dopo l’approvazione del documento saranno espletate le pratiche previste dal regolamento comunale per rendere effettiva la cittadinanza.

