Società Operaia: giù le serrande del bar

TORRE DE' PICENARDI (29 dicembre 2019) - Fondata nel 1908, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de’ Picenardi si trova in una fase cruciale della sua esistenza. A fine anno chiuderà infatti il bar posto all’interno del circolo, un punto di ritrovo molto apprezzato soprattutto dagli anziani e per il momento manca un nuovo gestore. «Le Soms — ci spiega il segretario Leopoldo Oneta (presidente è Lino Fieschi) — sono inserite nella legge del terzo settore e per poter mantenere gli immobili devono trasformarsi in Organizzazioni di volontariato o in Associazioni di promozione sociale, com’è nello specifico il nostro caso, entro l’inizio di agosto del 2020. Occorre, per fare questo, redigere il nuovo statuto». Il percorso, in teoria, è fattibile, il conto corrente della società è in attivo, ma è necessario anche decidere che cosa la Soms vorrà fare in futuro. «Al momento — osserva Oneta — ci sono circa 50 soci che si ritrovano qui per giocare a carte. Altri 50 vengono ogni domenica sera a giocare a tombola, anche da Cremona. Ci sono poi una cinquantina di frequentatori abituali del bar». La maggioranza desidera continuare ad avere un punto di ritrovo ed è per questo che servirebbe un nuovo gestore per il bar.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO