Quando 30 centesimi si trasformano in 340 euro

PIADENA DRIZZONA (29 dicembre 2019) - Anzichè pagare 133.30 euro per una multa ne paga solo 133, dimenticandosi i 30 centesimi, e tre anni dopo gli arriva una sanzione-salasso da 340 euro per quell’errore. La disavventura ha come protagonista un cittadino piadenese. «Il 17 dicembre scorso - racconta il cittadino - in posta elettronica certificata mi arriva una notifica dalla società di riscossione dell’agenzia delle entrate in cui mi si chiede il pagamento di una contravvenzione nel Comune di Brescia dell’ottobre 2016. Ricordo che era un sabato, quel giorno, e mi trovavo a Brescia per lavoro. Controllo e, come ricordavo, era stata pagata con bollettino due giorni dopo la notifica, usufruendo così dello sconto, 133 euro anziché 184. Chiamo il Comando della polizia locale di Brescia. Mi chiedono il numero di verbale ed il funzionario mi dice che «sì, il suo pagamento nelle tempistiche è corretto. Lei ha pagato 133 euro». Sì certo, replico, ho qui davanti il bollettino. Mi ripete «133 euro». Sì ripeto io. Al che mi fa notare che l’importo esatto «è 133,30 centesimi» e che mi vengono chiesti 340 euro per i 30 centesimi non pagati. Sono poi andato a Cremona alla società di riscossione e anche al Comando di Brescia per capire meglio che cosa sia successo, ma la situazione purtroppo è proprio quella».

