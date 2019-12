Finiscono fuoristrada con l'auto, due feriti non gravi

CASALMAGGIORE (27 dicembre 2019) - Mini Cooper fuoristrada in via Albarone alle 20,20 di ieri. Alla guida del veicolo si trovava C.M.A., 37enne residente a Sabbioneta con un passeggero di 33 anni. L'auto viaggiava da Casalmaggiore verso Cappella quando, nel lungo rettilineo di via Albarone, dopo la ditta che fino a qualche mese fa era un deposito di auto, il conducente ha perso il controllo ed è finito nel fosso alla sua destra rispetto alla direzione di marcia. La macchina è sobbalzata di nuovo in strada per poi finire di traverso ancora nel fosso. Sono intervenute due ambulanze della Padana soccorso e l'automedica dell’ospedale Oglio Po. Il conducente è stato portato all'ospedale Oglio Po con codice verde, il passeggero a Cremona con codice giallo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Rivarolo del Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO