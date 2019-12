CASALMAGGIORE (23 dicembre 2019) - Pedone investito in piazza Garibaldi all’altezza di via Favagrossa - intorno alle 9,15 di oggi - da una Opel Mokka. L’investito si trova sull’autoambulanza della Padana Soccorso in attesa di partire per l’ospedale. Sul posto anche l’automedica e i carabinieri della stazione di Casalmaggiore.

