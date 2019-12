«Tanti i risultati, altri arriveranno»

CASALMAGGIORE (23 dicembre 2019) - «Cari concittadini, ringrazio la Banda Estudiantina, che ci ha deliziato e ci delizierà con la sua musica, nella nostra rinnovata tradizione del concerto di Natale. Volevo dedicarlo a una persona che l’anno scorso, come ogni anno, sedeva in platea, il giornalista Marco Bazzani, prematuramente scomparso». Così, ieri sera, il sindaco Filippo Bongiovanni, nel teatro Comunale gremito, ha iniziato il suo articolato intervento in cui ha fatto un excursus su tutti i temi amministrativi. «Se stasera sono qui significa che, nel giugno scorso, la maggioranza di voi mi ha dato fiducia - ha continuato il sindaco -. Vi ringrazio, è stato un risultato che ha dato atto della bontà del lavoro svolto dalla mia amministrazione nel primo mandato. Sono certo che ci saranno buoni risultati anche per il prossimo quinquennio».

