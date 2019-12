Ladri acrobati in via Lisbona, colpo da 3 mila euro

VIADANA (23 dicembre 2019) - Ladri acrobati, colpo da 3mila euro. Furto, nei giorni scorsi, a Viadana in due appartamenti di un condominio di via Lisbona, in uno dei quali vive il 35enne D. I. con la moglie e la figlia. I ladri hanno agito mentre i padroni di casa erano fuori e secondo le testimonianze potrebbero essere entrati in azione nel primo pomeriggio. Per entrare nelle abitazioni sono saliti sui balconi al primo piano, utilizzando come appoggio i pluviali. Hanno sollevato le tapparelle, forzato una porta-finestra e sono entrati.

