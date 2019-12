La notte del Romani, Newton e Omero in cattedra

CASALMAGGIORE (21 dicembre 2019) - «Notte del Romani», ovvero un fervore di iniziative messe in campo per mostrare quel che l’istituto di istruzione superiore di via Trento può offrire. Ecco allora, a beneficio dei ragazzi di terza media che devono scegliere il loro futuro indirizzo di studi, rappresentazioni, dimostrazioni scientifiche, laboratori di tutte le discipline, a partire dalle 19.30, con tanto di punto di informazioni allestito all’ingresso. Tra gli eventi, «Life on Mars», progetto d’istituto per ipotizzare una colonia sul pianeta Rosso, la micro-robotica di informatica, l’approfondimento «Di sana e robusta Costituzione» per storia, filosofia, cittadinanza, un défilé dal mondo antico per greco e «Odissera, tutto quello che non avreste immaginato».

