Il grazie del sindaco ai volontari

CASALMAGGIORE (21 dicembre 2019) - Tradizionale incontro prenatalizio in municipio a Casalmaggiore questa mattina per i volontari. Il sindaco Filippo Bongiovanni alle 10.30 ha accolto nella sala giunta i componenti del gruppo di protezione civile «Il Grande Fiume» e quelli di «Trashbusters La Bassa» per ringraziarli degli importanti servizi a favore della comunità, sottolineando in particolare per i primi l’impegnativo periodo trascorso durante la recente piena del Po e per i secondi la dedizione spesa nella raccolta dei rifiuti abbandonati.

Alle 11 in sala consiliare l’assessore all’Istruzione Sara Valentini, sempre con il sindaco, ha a sua volta ringraziato i «Nonni a bordo», che accompagnano i bimbi della scuola dell’infanzia sugli scuolabus, all’andata e al ritorno, come i componenti del gruppo Piedibus e quanti accompagnano i disabili ad esempio nelle strutture sanitarie, sotto la gestione dei servizi sociali. Al termine brindisi e scambio di auguri.

