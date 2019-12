Troppi paletti normativi, salta il presepe vivente di Quattrocase

CASALMAGGIORE (21 dicembre 2019) - Prescrizioni troppo rigide per le manifestazioni pubbliche, introdotte dalle ultime normative, e così il presepe vivente quest’anno a Quattrocase non si terrà. A questa conclusione si è dovuti giungere giocoforza nella dinamica e orgogliosa frazione di Casalmaggiore, che lo scorso anno, il giorno di Santo Stefano, aveva dato vita alla 19esima edizione della Natività, curata in particolare dal Gruppo Emergenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO