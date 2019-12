CASALMAGGIORE (21 dicembre 2019) - ‘Cento euro per cento anziani’. Questo il nome dell’iniziativa solidale che l’amministrazione comunale di Casalmaggiore, in collaborazione con l’Azienda Farmaceutica Municipale, ha deciso di lanciare per ampliare il progetto ‘La Rete’. In estrema sintesi, si tratta della possibilità concessa a 100 anziani di poter acquistare, a partire da febbraio 2020, prodotti farmaceutici e prestazioni per un corrispettivo di 100 euro ciascuno, per un totale di 10 mila euro. «Il progetto La Rete è nato nel 2013 in via sperimentale — ha ricordato durante la conferenza stampa in sala giunta l’assessore alle Politiche sociali Gianfranco Salvatore — e negli anni successivi è stato confermato fino ad oggi con l’intento di venire incontro alle fragilità determinate in particolare dalla situazione di crisi economica. Si compone di tre rami: il carrello sociale, costituito da alimenti di prima necessità; il diritto alla salute; il diritto allo studio. L’accesso è stato caratterizzato prevalentemente dalla presenza di adulti e nuclei familiari con minori, mentre è stata invece scarsa la fruizione da parte degli anziani». L' iniziativa ‘Cento euro per cento anziani’ consiste nel mettere a disposizione di persone ultra 65enni e con Isee non superiore ai 15 mila euro la somma di 100 euro per fruire di beni e servizi: prodotti da banco come medicinali, antireumatici, lassativi, sedativo per tosse e colliri oculari, ma anche digestivi, prodotti da automedicazione come disinfettanti, cerotti, garze, occhiali, pannolini e traversine, paste e polveri per dentiera, multivitaminici, automisurazione della pressione arteriosa, screening per l’insufficienza venosa, autoanalisi del sangue e delle urine, densitometria ossea. Sono esclusi i farmaci con obbligo di ricetta medica e ticket.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO