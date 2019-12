Zani condannato a 14 anni

MANTOVA (19 dicembre 2019) - Gianfranco Zani è stato condannato in primo grado a 14 anni di carcere. Questa la sentenza emessa oggi dalla Corte d'Assise di Mantova che ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Laura Ferraboschi: incendio doloso e omicidio colposo. Il pubblico ministero aveva chiesto per Zani l’ergastolo. L’artigiano 54enne di Vicobellignano di Casalmaggiore era accusato di omicidio volontario: la morte del figlio undicenne Marco nell'incendio della casa di via Torquato Tasso a Ponteterra appiccato dal padre il 22 novembre 2018.

