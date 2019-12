Ruba in casa e scappa con l'auto dei proprietari: preso

SPINEDA (18 dicembre 2019) - Ripulisce una casa, scappa con l'auto rubata ai proprietari e finisce fuori strada braccato dai carabinieri. Un 40enne di origine campane e residenti a Monticelli d'Ongina è stato denunciato dai militari di Scandolara Ravara.

E' successo tutto due giorni fa, nel pomeriggio. Il 40enne riesce ad introdursi in una una abitazione di Spineda e dopo aver passato al setaccio le stanze riesce a mettere le mani su tremila euro in contanti. Per allontanarsi sceglie la Bmw X3 dei padroni di casa. Una fuga che dura poco. I carabinieri, in azione con più pattuglie, chiudono le possibile vie di fuga e il monticellese, sentendosi braccato con i militari alle calcagna, finisce con il perdere il controllo dell'auto andando fuori strada. Gli uomini dell'Arma lo bloccano immediatamente e recuperano tutta la refurtiva.

