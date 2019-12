Composad, vertenza chiusa

VIADANA (18 dicembre 2019) - Circa mezzo milione di euro per 63 lavoratori. È il risultato dell’accordo tra gli ex lavoratori della Viadana Facchini e la Composad, in tribunale a Mantova lo scorso 6 dicembre. La causa legale era stata avviata dai dipendenti, impiegati presso il reparto imballaggio del mobilificio Composad del Gruppo Saviola, supportati dalla Adl Cobas Reggio Emilia. Ieri mattina davanti al municipio di Viadana i sindacalisti Silvio Rosati e Cecilia Muraro, affiancati da alcuni ex lavoratori, hanno commentato quanto successo e il risultato ottenuto.

