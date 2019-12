Nek, prima del concerto l'abbraccio a Jacopo

MARTIGNANA DI PO (17 dicembre 2019) - «Chi sei tu?» «Jacopo» «Ah il famoso Jacopo, finalmente ti conosco, ma che piacere». È iniziato così, al teatro Ponchielli di Cremona, nel tardo pomeriggio di oggi, durante una pausa del sound check, la verifica dei livelli sonori e delle regolazioni degli strumenti, l’incontro tra Jacopo, bambino di 10 anni di Martignana di Po affetto da una rara malattia genetica, la sclerosi tuberosa, e il suo idolo, Nek, che di lì a poche ore si è esibito in concerto. Il giovanissimo era accompagnato dalla mamma, Francesca Guerra. «Ci siamo incontrati prima con gli altri componenti del fan club e poi Nek ha parlato con tutti, con grande gentilezza e disponibilità», sottolinea Francesca.

L’artista ha abbracciato Francesca che poi ha regalato a Nek una copia dell’album realizzato con la trasformazione dei suoi testi delle canzoni in immagini, un lavoro di comunicazione aumentativa che aiuta Jacopo a comprendere e a memorizzare i contenuti dei brani. «Ma che bello!», ha commentato il cantante. «Avevo letto che attraverso le immagini lui interagisce», ha commentato. «Senti — ha continuato rivolgendosi al bambino — ma stasera canti?». Jacopo è apparso molto emozionato e ha risposto per lui la mamma: «Siamo pronti!». «Ma tu te le ricordi le canzoni? Io non molto. Vedi quei due televisori che ci sono lì, si chiamano monitor, io non mi ricordo i testi e li uso per questo. Ma mi sa che questa sera userò il tuo album». Nek ha anche accennato a Fatti avanti amore e poi si è fatto scattare una foto con Jacopo.

