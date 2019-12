Consorzio di Bonifica Navarolo: è tempo di bilanci

CASALMAGGIORE (17 dicembre 2019) - È tempo di bilanci al Consorzio di Bonifica Navarolo. Nella seduta dello scorso venerdì 13 dicembre il Consiglio di Amministrazione, guidato dall’imprenditore Guglielmo Belletti, unitamente ai vicepresidenti Luigi Ardenghi e Piercarlo Barilli ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, riferisce Belletti, rimane sempre attento alla situazione economica sia agricola che extra agricola del proprio comprensorio dell’Oglio-Po. Pertanto ha approvato un bilancio di previsione che tenga debito conto sia dei necessari investimenti per l’adeguamento delle strutture consortili, ma anche e soprattutto al controllo dei costi. Così facendo si è determinato che le aliquote di contribuenza per l’anno a venire non subiscano aumenti rilevanti ma si attestino in media sul fisiologico adeguamento dei prezzi, considerando l’implemento degli investimenti per gli interventi strutturali.

Durante la seduta deliberante, oltre alle tematiche istituzionali di fine d’anno, si sono analizzati anche i dati relativi alla grande attività del Consorzio durante il periodo delle abbondantissime precipitazioni del novembre scorso. L’impegno dell’Ente, con uomini, mezzi ed impianti ha ancora una volta preservato il comprensorio dagli allagamenti. Si pensi solo che – in concomitanza degli eventi atmosferici che hanno causato ingenti danni in molte parti del Nord Italia - nonché la piena del Fiume Po - nel nostro comprensorio sono piovuti quasi 270 mm di acqua (più di un terzo dell’acqua che cade mediamente in un anno). In questo periodo il Consorzio ha sollevato ed allontanato circa 36 milioni di metri cubi di acqua; decisamente un volume impressionante che fa riflettere su quanto l’attività di bonifica sia, non solo ancora, ma sempre più necessaria.

Oltre a ciò, durante l’evento di piena, unitamente al personale della Protezione Civile e degli altri enti preposti, il Consorzio ha altresì contribuito alle operazioni tese alla difesa dell’argine golenale in prossimità degli abitati di Casalmaggiore e Martignana di Po.

