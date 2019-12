Travolto dal suo trattore, muore 45enne

GAZZUOLO (16 dicembre 2019) – Si era fermato per riparare il trattore mentre stava svolgendo un'attività di lavoro quotidiano, quando è deceduto schiacciato dal mezzo. E' morto così, Carlo Baruffi, 45 anni, originario di Canicossa di Marcaria ma residente da pochi mesi ad Ostiano. L'uomo è titolare di una ditta individuale che raccoglie rottami metallici con il capannone in via dell'Artigianato, la zona industriale di Gazzuolo. L'infortunio è avvenuto alle 13.30 di oggi. Baruffi lascia la moglie, una figlia e i genitori. A nulla sono valsi i soccorsi dell'ambulanza della Croce Verde di Viadana e dell'automedica dell'ospedale Oglio Po. Le indagini sono in capo al personale della medicina del lavoro all'Ats Valpadana di Viadana.

