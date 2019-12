Progetto banda scolastica, la Estudiantina cerca giovani

CASALMAGGIORE (17 dicembre 2019) - La Società Musicale Estudiantina si proietta nel futuro cercando di perpetuare una storia prestigiosa che risale al 1907 e lavorando per la ricostituzione della banda nella scuola. Lo fa con una azione che verrà resa evidente domenica sera, nel tradizionale concerto d’auguri prenatalizio in teatro Comunale, occasione anche per il sindaco Filippo Bongiovanni di tirare le somme dei primi mesi del suo secondo mandato amministrativo e delineare le prossime attività.

All’inizio dell’evento, fissato per le 21, parlerà il presidente dell’Estudiantina, Cesare Visioli, per formulare gli auguri alla cittadinanza e rendere noti i progetti della Società. Progetti che coinvolgeranno in modo sempre più diretto le scuole.

