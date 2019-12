Domenica in piazza a tutta solidarietà

CASALMAGGIORE (16 dicembre 2019) - Giornata particolarmente animata ieri a Casalmaggiore grazie ad alcune iniziative prenatalizie organizzate dalla Pro loco, da associazioni ed esercenti. Il via è stato dato alla mattina in via Beduschi da Waiting for Christmas, appuntamento arricchito da mercatino artigianale, Babbo Natale e i suoi elfi, flash mob, truccabimbi e merenda.

Alle 16 in piazza Garibaldi il gruppo dei Joy Voices ha proposto diversi applauditi canti tradizionali natalizi in favore del comitato Stelle sulla terra, che si occupa dei bambini e dei ragazzi che presentano disturbi dello sviluppo. Sing for Stars il titolo del concerto benefico a sostegno del progetto Get Together, un laboratorio multisensoriale fatto di musica, giochi e ginnastica. Per ogni donazione è stato consegnato un piccolo omaggio confezionato dai residenti del nucleo Alzheimer della Fondazione Conte Carlo Busi.

Alle 17.15 White Parade, uno spettacolo itinerante luminoso con artisti di strada su trampoli, in cui uomini in frac e dame completamente vestiti di bianco sembrano fluttuare tra le persone, muovendosi tra le vie e le piazze in una atmosfera onirica.

