Joy Voices in concerto per le Stelle sulla Terra

CASALMAGGIORE (15 dicembre 2019) - Oggi alle 16, in piazza Garibaldi, i Joy Voices Youth Choir di Casalmaggiore, con i loro canti natalizi, aiuteranno a raccogliere fondi per il progetto di Santa Federici 'Get together'. L'appuntamento è organizzato da 'Stelle sulla Terra', un comitato formato dalle famiglie di bambini e ragazzi con disturbi generalizzati dello sviluppo nel Comprensorio Oglio Po.

Nato in punta di piedi, 'Get together', laboratorio multisensoriale fatto di musica, giochi e ginnastica, ha reso felici e sorridenti, in questi mesi trascorsi, genitori, volontari e utenti. Per ogni donazione ci sarà un piccolo omaggio confezionato dai residenti del nucleo Alzheimer della Fondazione Conte Carlo Busi.

Stelle sulla Terra non ha fini di lucro e ha lo scopo di informare e formare le famiglie con figli affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo; promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità di vita di questi bambini/ragazzi; favorire la nascita di un gruppo di auto-mutuo-aiuto di genitori e familiari che vivono questa esperienza e prevalentemente residenti nell'ambito Oglio Po.

A tal fine intende promuovere, organizzare e/o collaborare nell'organizzazione di serate si sensibilizzazione-informative e qualsiasi altra iniziativa strumentale al raggiungimento dello scopo del Comitato, promuovere e organizzare corsi di Parent Coaching, porsi come interlocutore di rappresentanza con le istituzioni, le strutture ospitanti e gli specialisti del settore coinvolti, sensibilizzare la cittadinanza affinché i genitori/familiari che vivono questa situazione possano essere accolti e sostenuti in un contesto sociale favorevole sia per loro che per i bambini/ragazzi stessi.

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità. Come nel caso di oggi.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenza, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto.