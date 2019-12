Visita multimediale al teatro all’Antica

SABBIONETA (15 dicembre 2019) - Il teatro all’Antica come non si è mai visto. E’ stata presentata ieri mattina all’interno del teatro di Sabbioneta, la nuova App in realtà aumentata che farà rivivere la struttura Cinquecentesca in maniera inedita e innovativa. A presentare l’iniziativa e il nuovo servizio per i turisti il sindaco Marco Pasquali e Rosa Buson della Hybrid Reality di Padova, che ha fornito i visori e ricostruito digitalmente il passato del teatro.

La visita al teatro all’Antica, a partire da gennaio, sarà arricchita da un intervento multimediale innovativo che mira a valorizzazione l’importanza del teatro stesso e una continuità nella sua fruibilità. L’implementazione realizzata consisterà in un progetto di realtà aumentata che permetterà la visita da parte del pubblico, grazie all’utilizzo di device, che mostreranno ai visitatori il teatro a restauro concluso con la sovrapposizione di elementi digitali 2D e 3D che spiegheranno e faranno conoscere al visitatore la storia del teatro realizzato tra il 1588 e il 1590. Inoltre vi sarà la spiegazione degli edifici presenti sul palco a scena fissa di Sabbioneta come città ideale, la spiegazione dell’iscrizione «Roma quanta fuit ipsa ruina docet» sopra l’affresco di sinistra con completamento delle lettere mancanti e la descrizione delle statue delle divinità mitologiche sopra le colonne del peristilio.

