Droga, dall’abisso alla rinascita

CASALMAGGIORE (15 dicembre 2019) - Dall’abisso della droga alla rinascita. Intorno a questo filo conduttore si è sviluppata l’intensa serata organizzata nella sala convegni Dionigi Braga — messa a disposizione dall’Avis di Casalmaggiore — dalla Casalese Academy guidata dal presidente Damiano Tizzi e dall’allenatore del settore giovanile Gianluca Boni, con la partecipazione di tre ragazzi ospiti della Tenda di Cristo 2 di San Giovanni in Croce: Giovanni, Edson e Luca.

I protagonisti, introdotti da Giovanni Gardani, si sono raccontati a cuore aperto nell’ambito dell’evento intitolato, non a caso, «Non buttare il tuo talento», allestito per i 110 anni del sodalizio calcistico.

L’apertura è stata affidata a Tizzi, a Giada Lodi Rizzini, che effettua i colloqui per l’inserimento nella comunità di San Giovanni, e a Luca Maffi, responsabile della struttura e fondatore del gruppo RapGesuCristico, con un accento sul fatto che stanno sempre più aumentando le pericolosissime droghe tagliate chimicamente e che i guai nascono spesso da rapporti molto contrastati in famiglia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO