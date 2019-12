Martignana, festa patronale con il vescovo Napolioni

MARTIGNANA DI PO (13 dicembre 2019) - Pomeriggio e sera particolarmente animati, oggi, grazie alla festa patronale di santa Lucia a cura della Parrocchia, in collaborazione con il Circolo Noi Don Giuseppe Mori, il Circolo Acli Aneli, l’associazione di volontariato Le Aquile Oglio Po e il Gruppo Trashbusters.

Dalle 15 sono iniziate attività dedicate ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della primaria e della prima media. Alle 17.30 in chiesa si è svolto il Rito della luce, con l’accensione di candele da parte dei bambini a formare il nome di Santa Lucia. Alle 18 è iniziata la messa celebrata dal vescovo Antonio Napolioni animata dai bambini e dalle associazioni di volontariato. Alle 19.30 via alla cena nel salone alla quale prende parte il presule. Il ricavato dell’evento sarà destinato ad attività sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO