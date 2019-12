Notte magica: tutti i nasi all'insù, scende Santa Lucia

PIADENA DRIZZONA (12 dicembre 2019) - Con la regia dell’associazione Pro loco guidata dal presidente Fabio Abbà, per il terzo anno consecutivo Santa Lucia, indossando il suo abito bianco, è scesa dal campanile della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, partendo alle 18,38 di oggi, com’era avvenuto anche lo scorso anno.

L’operazione è stata resa possibile, ancora una volta, dalla bravura dei vigili del fuoco di Cremona, con la vigilessa Greta Vicini in particolare, e di quelli del distaccamento dei volontari vigili del fuoco di Piadena Drizzona. In attesa che iniziasse la sua discesa, il folto pubblico presente è stato allietato dalla musica suonata dal vivo dagli alunni del maestro della scuola primaria ‘Mario Lodi’ di Piadena Drizzona Francesco Badalotti, vestito da Babbo Natale, in braccio la sua fisarmonica. Tra i brani eseguiti, ‘Piva piva’, ‘Tu scendi dalle stelle’ e ‘Jingle Bells’.

Spente le luci dell’illuminazione pubblica di piazza Garibaldi, Santa Lucia, illuminata da un potente faro di luce bianca, ha iniziato la sua discesa dalla cella campanaria, senza alcun problema. Da terra, tanti nasi all’insù ad osservare, sempre tra stupore ed un po’ di inevitabile trepidazione, la discesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO