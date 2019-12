Anziana al piano terra, ladri in azione al primo piano

SAN GIOVANNI IN CROCE (12 dicembre 2019) - Ancora ladri in azione a San Giovanni in Croce e ancora in via Ruggeri. Il colpo è avvenuto martedì attorno all'ora di cena, nella casa dove vive una signora anziana da sola. I ladri sono stati visti da un uomo che transitava nella via. Secondo una prima ricostruzione, i ladri erano a bordo di un’Audi bianca, mentre uno di loro è rimasto in auto al posto di guida a fare da ‘palo’, il secondo è riuscito ad entrare in casa al primo piano, con l’anziana signora al piano terra che stava cenando. Il malvivente ha messo a soqquadro le stanze, agendo velocemente con il sospetto di essere visto. Il raid nella stessa via dove un mese fa era stato derubato un ultra 90enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO