Le Sardine Oglio Po: «Anche qui gli anti sovranisti»

CASALMAGGIORE (12 dicembre 2019) - «Questo gruppo nasce con l'intento di favorire il movimento sulle sardine anti-salviniano». Così si presentano le ‘6000 Sardine Oglio Po’, riunite da una pagina Facebook di cui appaiono, tra gli amministratori, due figure locali molto conosciute come Pierluigi Pasotto, consigliere comunale di minoranza ed ex assessore, e Velleda Rivaroli, ex sindaco di Scandolara Ravara. L’altro amministratore è Leandro Zanni.

Visto il dilagare di questo movimento trasversale che sta riempiendo tante piazze in Italia era quasi inevitabile che anche nella nostra zona emergesse qualcosa. E nelle linee descrittive del gruppo — che fino a ieri contava 111 membri — vengono chiariti i principi dei componenti. «Chiunque non si riconosca nell’idea di Italia che hanno Salvini e i suoi alleati è il benvenuto in questo gruppo, e quindi nel movimento. Il movimento si oppone strettamente agli estremismi e ai neofascisti, quindi ogni persona che si opponga al fascismo e agli estremismi è il benvenuto». Rivaroli: «Primo appuntamento il 20 a Cremona contro fascismo ed estremismi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO