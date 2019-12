Incidente lungo la provinciale, due feriti

GUSSOLA (11 dicembre 2019) - E' di due donne ferite il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 15 e 20 a Gussola, lungo la provinciale 85. Coinvolte due autovetture che procedevano da Martignana di Po verso Gussola. La Fiat 500 condotta da una 57enne, diretta verso Cova Gomme, è stata urtata nella parte posteriore dalla Nissan Primavera guidata da una 38enne di Scandolara Ravara. Sul posto due autoambulanze della Padana Soccorso, l'automedica dell'ospedale Oglio Po, i carabinieri di Rivarolo del Re, i vigili del fuoco di Viadana per la messa in sicurezza dei veicoli. Il traffico è stato deviato durante i soccorsi. Verdi i codici per le due ferite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO