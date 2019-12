Rubava nel parcheggio dell’autodromo, identificato e denunciato

SAN MARTINO DEL LAGO (11 dicembre 2019) - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa della Compagnia di Casalmaggiore, a conclusione di un’articolata attività di indagine, hanno denunciato per furto aggravato continuato e per indebito utilizzo di carta di pagamento, alla Procura della Repubblica di Cremona, un 23enne, residente in un campo nomadi a Pavia, pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio. I riscontri investigativi hanno consentito di appurare che il giovane in più occasioni, dal mese di aprile a novembre, a San Martino del Lago presso l’area di parcheggio dell’autodromo Cremona Circuit, ha messo a segno quattro furti su autoveicoli in sosta, asportando denaro contante ed effetti personali, effettuando inoltre due prelievi con l’utilizzo di un bancomat trafugato.

