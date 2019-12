Percosse, minaccia e danneggiamento: coppia denunciata

BOZZOLO (10 dicembre 2019) - Nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Bozzolo hanno denunciato un uomo, classe 1994 nato in Romania e residente a Milano, e una donna, classe 1996 nata e residente a Milano, per percosse, minaccia e danneggiamento, per fatti avvenuti all’interno del bar “Sottoriva” di Rivarolo Mantovano, nella notte del 18 novembre scorso.

La coppia, infatti, secondo la ricostruzione dei militari effettuata in base alle testimonianze dei numerosi presenti all’interno del locale, avrebbe cominciato per futili motivi ad insultare il titolare del locale, un 28enne di origini cinesi. Dalle minacce l’uomo è poi passato alle mani, aggredendo il titolare con un pugno al volto e, prima di andarsene, la coppia danneggiava anche alcuni componenti d’arredo del locale.

