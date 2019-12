Motocross for Love per oncologia, Dovizioso e Petrucci in pista

RIVAROLO MANTOVANO (10 dicembre 2019) - Ha raggiunto la cifra record di 13 mila e 300 euro, «Motocross for Love», la giornata di gare benefiche sulla pista da motocross di Rivarolo Mantovano, tenutasi domenica. Un risultato che ha ampiamente soddisfatto lo staff dell’Mx Rivarolo con in testa il presidente Marco Zaffanella e i piloti della Ducati Motogp Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, giunti a Rivarolo per gareggiare e dare il proprio contributo e che non si sono sottratti ad autografi e selfie di rito con i fans giunti in paese. La cifra raccolta è stata destinata all’associazione Noi per loro, che opera all’interno del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma.

