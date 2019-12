PalaFarina, cantiere infinito: giunta nel mirino

VIADANA (10 dicembre 2019) - Oggi, nel corso del consiglio comunale che inizierà alle 19, la giunta guidata dal sindaco facente funzione Alessandro Cavallari dovrà spiegare quale sia lo stato di avanzamento del lavori di ristrutturazione del PalaFarina, così come è stato richiesto dai consiglieri di minoranza. Facile prevedere che la discussione avrà toni decisamente accesi considerando l’argomento e le novità delle ultime settimane, legate soprattutto alle accuse mosse al Comune dall’ex direttore dei lavori Francesco Palumbo, dimissionario dal 24 settembre. Le condizioni dell’impianto sportivo, il cui tetto era in parte crollato causa una straordinaria nevicata nel 2015, sono davanti agli occhi di tutti: dopo la realizzazione della copertura più nulla è stato fatto e il ritardo è ormai di parecchi mesi. L’ipotesi di inaugurare la struttura in primavera, espressa dalla giunta nei mesi scorsi, diventa a questo punto un sogno irrealizzabile.

