Perde il controllo dell'auto e si ribalta, due feriti

CINGIA DE' BOTTI (9 dicembre 2019) - E' di due feriti in modo serio, ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'incidente avvenuto oggi sulla strada provinciale 30, attorno alle 13.30, che da Cingia de' Botti porta a Motta Baluffi. La conducente della Mercedes Classe A, una 27enne di San Martino del Lago, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata nel fosso. In auto vi era anche un 24enne di Tornata rimasto anch'egli ferito. Sul posto per i soccorsi l'automedica dell'ospedale di Cremona e le ambulanze della Padana Soccorso e di Cremona Soccorso. Rilievi dei carabinieri di San Daniele Po, coadiuvati dai colleghi di Scandolara Ravara.

